A.B. 20:05 Volley: Hermaea da applausi strappa un punto Le olbiesi chiudono la regular season del campionato di serie A2 di pallavolo femminile con una sconfitta in cinque set contro la Lpm Bam Mondovì, maturata nonostante una prestazione eccellente







Dopo l’equilibrio iniziale, Mondovì tenta una prima fuga sul 15-17 dopo l’attacco vincente di Hardeman. In uscita dal primo time-out di Giandomenico, l’Hermaea cambia passo e sorpassa con Ghezzi (20-19). Delmati, dall’altra parte, prova a rianimare la sua squadra, che però deve soccombere sotto i colpi di una scatenata Joly, autrice dell’ace che chiude il set sul 25-21 per le hermeine. La seconda frazione di gioco vede le olbiesi partire meglio (7-4 sull’attacco out di Tanase). Ma la Lpm, nonostante l’imprecisione al servizio, trova il modo di rimettersi in carreggiata e di sorpassare coni punti di Taborelli e Hardeman (13-16). L’Hermaea non ci sta e torna avanti affidandosi prima a Zonta e poi a Barazza (19-18), Mondovì risponde con Hardeman e Taborelli, capaci di guidare le monregalesi fino al 21-24. Spalle al muro, le olbiesi annullano due palle set, ma poi devono desistere dopo il servizio out di Joly che fissa il punteggio sul 23-25. Per nulla scoraggiata, l’Hermaea torna a giocare con grande intraprendenza nel terzo set. Mondovì tiene testa fino al 13-10, poi si arrende progressivamente di fronte al dominio delle biancoblu, che toccano il +6 (20-14) e poi chiudono facilmente: l’errore in battuta di Hardeman consegna la palla set, puntualmente sfruttata da Zonta per il definitivo 25-16. Le biancoblu sono in un gran momento e lo dimostrano anche in avvio di quarto set, condotto inizialmente fino al 6-2 (punto di Zonta). La situazione torna ben presto in equilibrio, ma Ghezzi e compagne continuano a sorprendere per efficacia contro una delle formazioni più forti del torneo. Le due squadre vanno a braccetto fino al 23-23, poi lo spunto vincente è della Lpm, guidata prima da Taborelli e poi da Molinaro, autrice del punto del 23-25 che rimanda il verdetto al tie break. A questo punto, un pizzico di inevitabile stanchezza affiora tra le gambe galluresi, sotto al cambio campo sul 6-8. La situazione pare definitivamente compromessa dopo l’attacco vincente in diagonale messo a terra da Bordignon per il 9-14. A questo punto, Giandomenico schiera la classe 2003 Minarelli che, con il suo servizio velenoso, propizia 4punti consecutivi che riaccendono le speranze hermeine. Ma il quinto match point è quello giusto per le piemontesi, che si aggiudicano i due punti. Gli applausi, però, sono tutti per l’Hermaea, capace di sfoderare una delle migliori prestazioni della stagione.



«Le ragazze meritavano la vittoria per come hanno saputo interpretare un periodo pesante e segnato da mille difficoltà. Mondovì ha avuto ragione nei piccoli episodi, ma mi tengo stretta la grande prestazione. Non voglio parlare delle chiamate arbitrali – dichiara coach Emiliano Giandomenico - perché metterebbero in secondo piano la bontà della prestazione. Tutti possono sbagliare e credo nella buona fede». «Abbiamo dato tutto, nonostante la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. Sono soddisfatta per l’approccio mentale, e ci prendiamo comunque questo punticino utile in vista della seconda fase. Crediamo ancora nei play-off – chiosa capitan Jenny Barazza - perché potremo riavere a disposizione le ragazze che stanno recuperando dagli infortuni. Sono sicura che ci toglieremo delle soddisfazioni».



GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA-LPM BAM MONDOVI' 2-3:

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco, Ghezzi 13, Barazza 14, Zonta 13, Joly 19, Angelini 10, Caforio (l), Minarelli. Non entrate Nenni, Poli, Saggia. Coach Emiliano Giandomenico.

LPM BAM MONDOVI': Tanase 4, Molinaro 7, Scola 6, Hardeman 19, Mazzon 8, Taborelli 28, De Nardi (l), Bordignon 6, Mandrile, Serafini. Non entrate Bonifacio, Midriano. Coach Davide Delmati.

ARBITRI: Merli e Grossi.

PARZIALI: 25-21, 23-25, 25-16, 23-25, 13-15.



