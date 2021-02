Antonio Burruni 12:16 Karting: il 2021 parte da Alghero L´Aci sport ha resto note le prime date della stagione agonistica isolana per quest´anno. Semaforo verde per le gare dell´Area club Sardegna. Appuntamento per domenica 21 febbraio sulla Pista del corallo







Il primo appuntamento è per domenica 21 febbraio, ad Alghero, sulla “Pista del corallo”. I piloti torneranno sullo stesso asfalto domenica 2 maggio, per la terza tappa.



La seconda e la quarta gara, invece, si disputeranno sul "Circuito Girasole" di Tortolì, domenica 28 marzo e .domenica 13 giugno. Le due tappe sulla pista ogliastrina daranno punteggio doppio.