Red 13:05 Erosione Abbacurrente: Porto Torres chiede 3milioni alla Regione L´Amministrazione comunale ha chiesto i fondi per per completare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del costone. Dieci giorni fa, è stata aggiudicata la gara di progettazione del secondo lotto di opere di protezione







Dieci giorni fa, è stata aggiudicata la gara di progettazione del secondo lotto di opere di protezione. Ora però serve un finanziamento aggiuntivo per contenere il rischio immediato di crolli. Per contrastare l'erosione sul fronte che va da Balai ad Abbacurrente, secondo il Comune sarebbero necessari più di 10milioni di euro. L'Amministrazione comunale ne ha chiesti 3 alla Regione per gestire l'emergenza provocata dalla stagione particolarmente piovosa.



«Si tratta di un fenomeno esclusivamente naturale e non dovuto a incuria da parte dell'uomo - spiega il sindaco Massimo Mulas - che negli ultimi tempi è sempre più frequente nell'Isola. Sentiamo però l'esigenza di mettere in sicurezza le calette di Abbacurrente, che vengono scelte dai turisti che amano stare distanti dalle spiagge affollate». Il personale tecnico del Comune sta eseguendo sopralluoghi quotidiani per monitorare il costone, e contestualmente predisponendo la richiesta alla Regione per l'intervento in emergenza.