(R)esisto diventa a sportello: le date

Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - «Il bando (R)esisto non è un click day, perché la possibilità di partecipare non si ferma una volta esaurite le risorse, ma è una procedura valutativa a sportello». Lo ha chiarito l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda nel corso del webinar, organizzato questa mattina (venerdì) dall’Assessorato, per approfondire le opportunità del Fondo per le imprese sarde e gli autonomi, particolarmente colpiti dalla pandemia causata da Covid-19.«L’obiettivo principale dell’avviso - ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo Solinas - è quello di sostenere il costo del lavoro. Abbiamo messo in campo una serie di strumenti che aiutano le imprese, le partite Iva a mitigare una crisi economica senza precedenti, che ha messo in ginocchio il nostro tessuto produttivo. Il Fondo è uno strumento complesso, che ha richiesto molta “manodopera”, frutto di un lungo lavoro di concertazione tra la Regione, i beneficiari, le parti sociali e datoriali, che hanno presentato l’esigenza di chiarire alcuni aspetti. (R)esisto ha una dotazione finanziaria pari a 63.539.000euro. E’ dunque una grande opportunità, ma non una soluzione per tutti. Uno stanziamento ingente, che ci impone l’obbligo di essere speso correttamente, anche come investimento per il futuro. Nel corso del 2021, la Regione andrà incontro anche a quelle categorie che non hanno potuto partecipare».L’apertura del bando sarà a pari condizioni, ma per evitare un sovraccarico del sistema informatico e garantire la serenità di tutti i partecipanti, la partecipazione sarà diluita in tre diverse date. Le grandi imprese potranno presentare le domande da lunedì 8 febbraio, le partite Iva (che non hanno un rapporto di lavoro dipendente) da giovedì 11, e le medie, piccole e micro imprese, da mercoledì 17. Propedeutica alla presentazione della domanda di aiuto telematica, gli interessati dovranno effettuare la registrazione dell’impresa al Sil Sardegna come “Impresa” all’interno dell’area dedicata del portale SardegnaLavoro, a cura del rappresentante legale o del procuratore dell’impresa, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Le imprese già registrate possono utilizzare le credenziali d’accesso già in loro possesso.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda