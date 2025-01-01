S.A. 19:44 «Nella Nurra due aziende senz´acqua da 40 giorni» Due aziende orticole situate nella Nurra, le uniche ricadenti nel territorio del Comune di Sassari: da oltre 40 giorni sono completamente senz’acqua: la denuncia del Centro Studi Agricoli



SASSARI – Il Centro Studi Agricoli denuncia con fermezza «una situazione gravissima che sta colpendo due aziende orticole situate nella Nurra, le uniche ricadenti nel territorio del Comune di Sassari: da oltre 40 giorni sono completamente senz’acqua, nonostante l’emergenza siccità e l’assoluta necessità di irrigazione per garantire la sopravvivenza delle colture». «Ciò che rende la situazione ancora più inaccettabile è il fatto che tutte le altre aziende agricole della Nurra, ubicate in comuni limitrofi, continuano a ricevere almeno due turni settimanali di acqua irrigua. Questo trattamento palesemente discriminatorio rischia di mettere in ginocchio le uniche realtà orticole del Comune di Sassari, con conseguenze drammatiche sul piano economico e occupazionale» si legge nella nota a firma dell'associazione.



«Riteniamo gravissimo che, in una situazione già drammatica per via della siccità, si possa assistere a una gestione così sbilanciata e penalizzante da parte del Consorzio di Bonifica. Il Centro Studi Agricoli invierà oggi stesso una formale lettera al Sindaco di Sassari, affinché intervenga con urgenza e fermezza a tutela delle due aziende colpite, difendendo il diritto all’acqua per tutti gli agricoltori del territorio comunale ed evitando ulteriori discriminazioni. L’acqua è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi» concludono dal Centro Studi Agricoli.