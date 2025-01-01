S.A. 20:49 Dazi e Pecorino Romano: Piana vs Maoddi Dazi Usa sul Pecorino Romano: Tore Piana interviene e chiede trasparenza al presidente del Consorzio Gianni Maoddi



CAGLIARI - Il presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana, interviene duramente sulla vicenda dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sul Pecorino Romano DOP, passati dallo 0% al 15%, colpendo duramente un comparto strategico per l’economia pastorale della Sardegna. «Ci chiediamo – afferma Tore Piana – se il presidente del Consorzio del Pecorino Romano, Gianni Maoddi, ha perseguito la strada del pool di avvocati americani che nel 2019 riuscì, con competenza e determinazione, ad ottenere l’azzeramento dei dazi sul nostro prodotto? Perché oggi Maoddi rilascia dichiarazioni di piena collaborazione con il Ministro e il Ministero dell’Agricoltura, quando è sotto gli occhi di tutti che il governo ha tutelato solo il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, riuscendo a mantenerli fuori dai dazi, mentre ha trascurato totalmente la difesa del Pecorino Romano DOP?».



Il Centro Studi Agricoli accende i riflettori anche su un altro nodo politico-istituzionale: «Come mai Coldiretti, che oggi controlla di fatto il Ministero dell’Agricoltura grazie alla presenza nello staff del ministro di figure apicali provenienti dalla sua struttura, resta in silenzio sulla vicenda del Pecorino Romano DOP e non alza un dito a difesa dei pastori sardi? Forse perché la Sardegna non rientra nelle priorità di chi oggi governa i tavoli decisionali a Roma?». «All’opinione pubblica appare evidente che la Sardegna sia stata volontariamente esclusa e penalizzata nelle trattative con gli Stati Uniti, per favorire altri DOP più influenti politicamente. È un’operazione che grida vendetta e che i nostri allevatori non meritano».



Tore Piana chiude l’intervento con un appello forte e chiaro: «Qual è il vero ruolo del presidente Maoddi in tutto questo? Che posizione ha assunto, e quali azioni concrete ha messo in campo per difendere il comparto che rappresenta? Ce lo chiedono in tanti, ce lo chiedono i nostri iscritti, ce lo chiedono i pastori sardi, preoccupati per il futuro del prodotto simbolo della Sardegna. Vogliamo chiarezza, trasparenza e verità su come sono andate le trattative. Il Pecorino Romano non può essere sacrificato ancora una volta per logiche politiche che nulla hanno a che fare con il bene del comparto e della Sardegna».



Nella foto: Gianni Maoddi