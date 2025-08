S.A. 18:44 A Porto Torres il Carnevale Estivo Turritano La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune è in programma sabato 9 agosto. Ospite la Mascherata di gruppo del Carnevale di Viareggio e la Pro Loco di Golfo Aranci



PORTO TORRES - Porto Torres si prepara a immergersi nella vivace atmosfera del Carnevale Estivo turritano. Dopo il successo del 2024 con la celebrazione del 50° anniversario della prima edizione, anche quest’anno la manifestazione è pronta a invadere il centro cittadino con tutti i colori, i suoni e l’energia dei carri allegorici, dei figuranti e dei gruppi estemporanei che prenderanno parte alla sfilata in programma nel tardo pomeriggio di sabato 9 agosto. Alla guida della macchina organizzativa c’è la Pro Loco cittadina, vincitrice del bando predisposto per il secondo anno consecutivo dal Comune. La scorsa estate, infatti, l’amministrazione comunale ha voluto ripristinare la kermesse dopo lunghi anni di assenza con l'obiettivo di riproporre uno degli eventi più attesi e partecipati del calendario dell’Estate turritana. Anche per l’edizione 2025 il carnevale è identificato dal logo ufficiale con il celebre Satiro marmoreo, rinvenuto nel 2003 nell’area delle Terme Maetzke ed esposto all’Antiquarium Turritano, rivisitato in chiave carnevalesca con una mascherina colorata e lo slogan: “Porto Torres, città di cultura e divertimento”. L’idea è di coniugare il passato e la storia della città turritana con lo spirito giocoso e più moderno del carnevale.



Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese dalla presidente della Pro Loco Anna Maria Zara insieme all’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, al presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta e ai consiglieri Gavino Ruiu, Giovanna Manca, Gianpiero Madeddu e Claudia Pintus. I partecipanti si daranno appuntamento a partire dalle 19:00 circa nella rotonda di Balai (piazzale fronte Tropical). Da qui il corteo festante, immerso nello scenario suggestivo del Golfo dell’Asinara al tramonto, percorrerà il lungomare fino a raggiungere corso Vittorio Emanuele e via Adelasia, coinvolgendo il pubblico con suoni, danze, coreografie e una travolgente esplosione di colori. Per vivacizzare il corteo e alimentare il clima di festa in città, i soci della Pro Loco hanno realizzato grandi e allegre maschere in polistirolo esposte già da qualche giorno lungo il percorso sulle facciate e nelle vetrine degli esercizi commerciali. I figuranti di ciascun carro o gruppo estemporaneo si esibiranno nelle rispettive coreografie davanti alla giuria e al pubblico della tribuna d’onore allestita nello spazio antistante la Torre aragonese. La valutazione dei giudici terrà conto della qualità nella costruzione dei carri, della loro animazione, dei costumi e delle coreografie, dell’ originalità e della resa scenografica complessiva.



Al momento c’è massimo riserbo sui 4 carri allegorici in gara che stanno prendendo forma nell’hangar di via Vivaldi messo a disposizione dal Consorzio Industriale Provinciale. Sul tema dei carri sarà mantenuto il segreto fino alla presentazione ufficiale affidata al presentatore della serata, il “Capitano” Pierluigi Fiori. In ogni caso, le tematiche non dovranno richiamare messaggi offensivi o espressioni legate a fanatismo, razzismo, omofobia, odio e minaccia. Al termine della sfilata e della premiazione, prenderà il via la grande festa serale del carnevale quando, sul palco allestito all’incrocio tra la via Mare e il Corso Vittorio Emanuele II, salirà una delle migliori espressioni della scena latina internazionale “Lirico En La Casa” per la sua unica data in Sardegna, con lo special voice Franklin Mora e il Dj Mirko Serra. Per l’edizione 2025 del Carnevale Estivo, il Comune di Porto Torres ha stanziato 30 mila euro, confermando la volontà di valorizzare eventi identitari e attrattivi per il territorio, con ricadute positive in termini turistici, culturali e sociali. L’amministrazione ha predisposto il bando vinto dalla Pro Loco cittadina che, per l’organizzazione, ha ottenuto anche il contributo dei commercianti turritani e della Grimaldi Lines. «Dopo il successo dello scorso anno, il Carnevale Estivo Turritano si è guadagnato il posto d’onore nella programmazione delle manifestazioni estive della città. Per questo auguro buona fortuna alla Pro Loco Porto Torres che, con coraggio, ha raccolto il compito oneroso di coordinare l’organizzazione di una manifestazione complessa ma davvero amatissima da tutta la comunità turritana. Il risultato è frutto anche del lavoro condiviso con l’assessore al Bilancio Alessandro Carta e con il Settore Finanziario, in sinergia con l’Ufficio Cultura. A tutti loro va il mio sincero ringraziamento per l’impegno costante e la professionalità dimostrata» commenta l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Rocco