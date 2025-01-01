S.A. 21:02 Bosa accoglie Gianpaolo Imbriani e il suo viaggio Gianpaolo Imbriani sarà ospite del Comune di Bosa, domani 7 agosto, alle ore 21,30 presso il Museo Casa Deriu, per raccontare con immagini, video e testimonianze il suo viaggio per portare in tutto il mondo i valori che hanno ispirato la vita, da uomo e da calciatore, del fratello Carmelo



BOSA - Ha girato 124 Paesi per portare in tutto il mondo il ricordo e l’insegnamento di suo fratello Carmelo Imbriani, calciatore del Napoli e poi capitano e bandiera del Benevento, scomparso prematuramente a 37 anni per un linfoma, inseguendo un sogno che pian piano sta diventando realtà: costruire un campo di calcio in ogni Continente del pianeta. Gianpaolo Imbriani sarà ospite del Comune di Bosa, domani 7 agosto, alle ore 21,30 presso il Museo Casa Deriu, slargo corso Vittorio Emanuele, per raccontare con immagini, video e testimonianze il suo viaggio per portare in tutto il mondo i valori che hanno ispirato la vita, da uomo e da calciatore, del fratello Carmelo, sperando così di donare speranza e opportunità alle persone e alle popolazioni meno fortunate.



Lo scopo del progetto coltivato con l’associazione “Imbriani non mollare” è costruire 5 campi di calcio, uno in ogni Continente: due sono stati già realizzati, uno a Benevento, e uno in Tanzania, dove in bambini giocavano per strada con palloni di pezza. L’evento, promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Bosa, gode del patrocinio dello stesso Comune e del logo dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). La serata sarà moderata dalla giornalista di Sky Sport, Valentina Caruso e vedrà l’intervento del giornalista Rai, Paolo Mastino, presidente USSI Sardegna.