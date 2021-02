Red 18:11 Riapre il Centro dialisi di Porto Torres Il Centro riaprirà martedì 9 febbraio. «Mi sembra un esempio di come l´attenzione ai problemi dei cittadini superi le distanze politiche. Il messaggio che ha lanciato è molto forte: le soluzioni arrivano quando si fa gioco di squadra e si è disposti a ragionare insieme oltre gli steccati», dichiara il sindaco Massimo Mulas







Nella foto: il sindaco Massimo Mulas Commenti PORTO TORRES – Da martedì 9 febbraio, riaprirà il Centro dialisi di Porto Torres. Chiusa all'inizio dell'epidemia di Covid-19 (e rimasto attivo solo per gli utenti eventualmente positivi), la struttura ospita dieci reni artificiali per altrettanti pazienti nefropatici della città. Il blocco del servizio li aveva costretti a “emigrare” nel centro di Alghero, tra mille disagi.«La soluzione è arrivata grazie all'impegno messo in campo dal Comitato cittadino di Cambiamo, che si è messo a disposizione del sindaco Massimo Mulas per trovare una soluzione al problema. In poco tempo, grazie alla disponibilità del responsabile del Centro Dialisi Assl di Sassari, Alghero e Porto Torres, è stato possibile riaprire la struttura turritana per tre giorni alla settimana», viene dichiarato dal centro turritano.«Ringrazio il Comitato cittadino di Cambiamo per la sensibilità dimostrata - commenta Mulas - mi sembra un esempio di come l'attenzione ai problemi dei cittadini superi le distanze politiche. Il messaggio che ha lanciato è molto forte: le soluzioni arrivano quando si fa gioco di squadra e si è disposti a ragionare insieme oltre gli steccati». Dall'inizio della pandemia, i pazienti hanno manifestato un forte disagio per le trasferte: la dialisi è debilitante, e dover affrontare spostamenti in auto aumenta le difficoltà. Da martedì prossimo si potrà gradualmente tornare alla normalità.Nella foto: il sindaco Massimo Mulas