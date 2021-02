Red 21:14 Sciopero trasporti: scuolabus non si fermano Domani, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici di quattro ore convocato dalle organizzazioni sindacali dalle 10 alle 14. In base all´adesione all´astensione lavorativa, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento delle corse



Commenti OLBIA – Domani, lunedì 8 febbraio, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici di quattro ore convocato dalle organizzazioni sindacali dalle 10 alle 14. A Olbia, i servizi garantiti saranno il trasporto scuolabus e il servizio trasporto disabili e disagiati. In base all'adesione all'astensione lavorativa, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento delle corse.