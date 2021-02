Anti-Covid: sanzioni nel Sassarese

20:04 Covid a Sassari: sanzionati 3 locali e 31 persone Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le ordinanze sindacali di contrasto al Coronavirus. Nel fine settimana, sono state sanzionate trentuno persone, e a tre pubblici esercizi è stata interrotta l’attività

21:06 Alcol e minacce: denunce nel Nuorese I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 27enne in Orotelli per minacce, un 52enne di Mamoiada sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito e un uomo di Baunei per ubriachezza molesta

6/2/2021 Eroina: da Alghero, in trasferta a Sassari Un cagliaritano e un nigeriano, residenti nella Riviera del corallo, sono stati scoperti in Corso Vico con eroina nell´auto. In Via San Carlo, invece, i finanzieri hanno individuato un polacco, anch´esso domiciliato ad Alghero, in compagnia di un nigeriano che portava con se due ovuli della stessa sostanza stupefacente

6/2/2021 Clienti al bancone e videopoker illegali: bar chiuso In violazione alle disposizioni previste per i territori ricadenti in “zona arancione”, all´interno c´erano clienti che, non solo consumavano cibi e bevande, ma giocavano con i videopoker senza indossare le previste mascherine

11:03 Aggressione in Costa Smeralda: denunciati due romani I Carabinieri della Stazione di Porto Cervo sono giunti a conclusione delle indagini scattate dopo l’aggressione al soccorritore del 118 che, la notte di Ferragosto 2020, era intervenuto per prestare primo soccorso a un ragazzo che necessitava di cure all’esterno del “Just Cavalli”