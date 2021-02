Farmaci illegali: arresti a Cagliari

12:02 Spaccio di cocaina: manette a Bonorva Ieri sera, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un giovane sorpreso a spacciare nella propria attività commerciale. Dichiarato in stato di arresto, è stato sottoposto su disposizione del pubblico ministero di turno agli arresti domiciliari in attesa della convalida fissata per oggi