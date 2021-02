Cor 10:05 Lega, nuova sede a Nuoro: l´annuncio di Zoffili «In questa splendida città, permeata di storia e di cultura, siamo pronti per inaugurare, insieme al segretario Matteo Salvini e appena l´emergenza covid ce lo consentirà, la nostra nuova sede»



NUORO - «In questa splendida città, permeata di storia e di cultura, siamo pronti per inaugurare, insieme al segretario Matteo Salvini e appena l'emergenza covid ce lo consentirà, la nostra nuova sede». L'annuncio è di Matteo Zoffili, coordinatore Lega in Sardegna, ieri presente a Nuoro insieme Pietro Sanna, Pierluigi Saiu e la Senatrice Lina Lunesu Galizia. «Anche in Sardegna la Lega cresce, rinforza la propria struttura e coinvolge nuovi cittadini entusiasti di poter dare il proprio contributo al progetto politico che continua a confermarsi, sempre più, come quello che viene apprezzato dal maggior numero di italiani» ha detto Eugenio Zoffili, deputato e leader regionale della Lega nell'isola.