Red 10:33 Il grido d´allarme delle associazioni per disabili «A causa della pandemia è difficile accedere ai servizi sanitari», denunciano i rappresentanti di sette sigle, che chiedono una risposta da parte del sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus e dai vertici dell´Ats







Questa la denuncia di Aivips Ets Paraparesi spastica, Amas onlus Sardegna-Associazione malattia Alzheimer Sardegna, Afarp-Associazione familiari per la riforma psichiatrica, Ufha-Unione famiglie handicappati, Uildm-Unione italiana lotta alla distrofia muscolare sezione Sassari “AndreaCau” odv, Anpa-Associazione nazionale per l’autismo e Uici-Sezione di Sassari, le sette sigle che si sono riunite nelle scorse settimane. Dall'incontro, sono emerse diverse criticità legate al modo in cui sono cambiati i servizi nei confronti dei cittadini con disabilità. «Non avendo avuto alcuna risposta dalla Commissione Disabilità – proseguono le sette sigle - si chiede con forza al sindaco di Sassari e ai dirigenti dell'Ats di ascoltare le associazioni per trovare insieme le soluzioni più opportune. Dall'Azienda sanitaria ci si aspetta che vengano messe in campo tutte le azioni utili per aiutare chi vive nel disagio a superare questa fase difficile».



