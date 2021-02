Red 23:24 Aritzo: Giuseppe Pili coordinatore Lega Ad annunciarlo è il coordinatore regionale Eugenio Zoffili, che fa gli auguri di «buon lavoro al nuovo coordinatore dello splendido borgo della Barbagia»







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ARITZO - «Faccio i miei auguri di buon lavoro a Giuseppe Pili, che è il nuovo coordinatore della Lega ad Aritzo, splendido borgo montano della Barbagia, sul versante meridionale del massiccio del Gennargentu, località rinomata per la villeggiatura, circondata da meraviglie naturali, bella e ospitale tutto l'anno». Ad annunciarlo è il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili.«Lunedì ero in paese e ho incontrato la squadra della sezione cittadina, insieme al coordinatore provinciale e consigliere regionale Pierluigi Saiu e alla nostra senatrice Lina Lunesu. Ringrazio tutti per l'ospitalità ricevuta e sono sicuro che sotto la guida di Giuseppe faranno un'ottimo lavoro, per questo territorio ricco di attrattive che meritano di essere conosciute e valorizzate, nel quale non mancherò di tornare presto», conclude il deputato leghista.Nella foto: un momento dell'incontro