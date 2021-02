Falsa assicuratrice: napoletana denunciata

10/2/2021 Mascherati svaligiano Quintilio Malviventi scatenati ad Alghero. Non si placa la scia di furti notturni. Colpo al bar-griglieria Quintilio in zona Calabona ad Alghero. La scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

13:31 Furto in gioielleria: individuati gli autori Due romeni sono stati localizzati a Sorrento, dove sono stati fermati a un posto di blocco. Nei loro confronti è scattata una denuncia in stato di libertà e sono in corso ulteriori indagini per accertarne il coinvolgimento in altri episodi analoghi già denunciati nei giorni scorsi alle Forze dell’ordine

14:36 Cartucce in casa: denunciato 75enne I Carabinieri della Stazione di Isili hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 75enne di Isili per detenzione abusiva di munizionamento. Il munizionamento è stato sequestrato

11:43 Uno ubriaco, l´altro senza patente: denunciati Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Siniscola hanno denunciato un 52enne, perchè si trovava al volante della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Alcuni giorni prima, i militari della Stazione di Torpè hanno denunciato un 53enne di Siniscola, già avvisato oralmente, sorpreso alla guida della propria autovettura senza patente, perché mai conseguita

10:41 Talana: scoperti 2chili di marijuana abbandonati I Carabinieri della Squadriglia di Arzana hanno trovato, nascosto tra la macchia mediterranea, un contenitore contenente infiorescenza di canapa indiana, tutta priva di steli, in ottimo stato di conservazione, del peso complessivo di 2chilogrammi

10/2/2021 Sigilli al Santuario campestre Sant’Elena Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Cagliari hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Tribunale di Nuoro che ha disposto il sequestro preventivo del Santuario, in località Cuccuru de Janas, composto dalla chiesa, dalle relative pertinenze e da parte delle cosiddette “cumbessias” e/o “muristenes”

8/2/2021 Covid a Sassari: sanzionati 3 locali e 31 persone Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le ordinanze sindacali di contrasto al Coronavirus. Nel fine settimana, sono state sanzionate trentuno persone, e a tre pubblici esercizi è stata interrotta l’attività

8/2/2021 Anti-Covid: sanzioni nel Sassarese La scorsa settimana, sono state controllate complessivamente oltre 1300 persone e cinquanta esercizi pubblici, con conseguente identificazione dei clienti e delle persone presenti all’esterno

8/2/2021 Alcol e minacce: denunce nel Nuorese I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 27enne in Orotelli per minacce, un 52enne di Mamoiada sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito e un uomo di Baunei per ubriachezza molesta