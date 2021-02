Red 16:05 Lavoras: 14 assunzioni a Sant´Antioco Si tratta di quattro posti per addetti ad archivi e schedari, due per operatori alla motosega, sei per operai idraulici forestali e due per muratori. Le domande devono essere presentate, in modalità telematica, entro martedì 23 febbraio







Il form di domanda dovrà essere compilato on-line in tutte le sue parti, convalidato attraverso il codice temporaneo d’accesso (Otp) e inviato, sempre on-line, entro martedì 23 febbraio. Non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Per l’attribuzione dello specifico punteggio, il cittadino dovrà dichiarare, nell’apposito campo del form di domanda, l’indicatore Isee in corso di validità e il relativo numero di protocollo Isee. Commenti SANT'ANTIOCO - Il Comune di Sant’Antioco ricerca quattordici disoccupati da assumere nei diversi cantieri rientranti nell’ambito del progetto “LavoRas”. Al via le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica, entro martedì 23 febbraio. Sono previsti quattro posti per addetti ad archivi e schedari (è richiesto il diploma di scuola media superiore, assunzione per otto mesi, 20ore settimanali), due per operatori alla motosega (nessun titolo di studio, patente o abilitazione, assunzione per otto mesi, 22,5ore settimanali), sei per operai idraulici forestali (nessun titolo di studio, patente o abilitazione, assunzione per otto mesi, 22,5ore settimanali) e due per muratori (nessun titolo di studio, patente o abilitazione, assunzione per 8 mesi, 22,5 ore settimanali).I requisiti di partecipazione sono illustrati nell’avviso pubblico. In base alle regole predisposte dall'Aspal, per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, bisogna presentare domanda on-line sul portale SardegnaLavoro, nella sezione “Servizi online-accedi ai servizi”, inserendo le proprie credenziali di accesso o registrandosi come “cittadino” se non ancora in possesso delle stesse. Una volta effettuato l’accesso alla sezione personale, scegliere la sezione “avviamenti Pa” e cliccare sul link “Inserisci candidatura”. Potrà essere ricercato l'Avviso del cantiere di interesse ed eseguita l'operazione di inserimento della relativa domanda di candidatura.Il form di domanda dovrà essere compilato on-line in tutte le sue parti, convalidato attraverso il codice temporaneo d’accesso (Otp) e inviato, sempre on-line, entro martedì 23 febbraio. Non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Per l’attribuzione dello specifico punteggio, il cittadino dovrà dichiarare, nell’apposito campo del form di domanda, l’indicatore Isee in corso di validità e il relativo numero di protocollo Isee.