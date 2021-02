A.B. 16:14 Uisp Sardegna: si rinnova il Direttivo regionale In parte in presenza e in parte in videoconferenza, delegati e invitati del mondo dell’associazionismo, delle Istituzioni e del Terzo settore, si ritroveranno domani mattina, per procedere al rinnovo delle cariche e iniziare a programmare insieme il futuro







Da Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro e anche dalla Delegazione del Sulcis, c’è una forte spinta positiva e propositiva affinché si realizzino azioni e opportunità che consentano all’associazione di proseguire con determinazione il lavoro che da oltre settant’anni svolge nel territorio. Da più parti nel mondo Uisp si evidenzia la necessità improcrastinabile di ripensare il mondo sportivo e realizzare un nuovo modello di sviluppo e di governance, partendo da una visione sempre più allargata che riconosca il valore sociale dello sport nell’accezione più pregnante indicata dalla Commissione europea nel “Libro bianco dello sport”. C’è bisogno di un cambio di passo, di una rivoluzione culturale che l’Uisp è pronta ad affrontare, a tutti i livelli, a partire da un diritto sancito dalla Costituzione, ma spesso disatteso: le pari opportunità. E della parità di genere l’Uisp ha fatto il proprio cavallo di battaglia garantendo, nei propri organismi dirigenti, una rappresentanza minima del 30percento per ciascun genere.



