Red 22:06 Talana: arresto per furto



TALANA - I Carabinieri della Stazione di Talana e della Squadriglia anticrimine di Arzana hanno arrestato in flagranza del reato un 64enne. Durante la notte, con un passamontagna, l'uomo si è recato al cinfine tra il territorio comunale di Talana e quello di Triei per rubare in un capannone.



I Carabinieri hanno quindi proceduto ad arrestarlo per furto aggravato, denunciarlo per la detenzione del coltello e sanzionarlo secondo la normativa volta a prevenire il contagio del Covid-19, poiché al di furori della propria abitazione dopo le 22. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Lanusei a disposizione dell’Autorità giudiziaria.