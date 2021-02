Red 11:09 Aspal: proposte di lavoro ad Alghero Un’azienda cerca per le sedi di Alghero e Cagliari due commessi di vendita. Offre un contratto a tempo determinato. L´Agris assume per la sede di Olmedo (Azienda Bonassai) due pastori e altrettanti conducenti di macchine agricole







Il contratto sarà nel contesto della Regione autonoma della Sardegna. Le domande possono essere presentate da giovedì 25 febbraio a venerdì 5 marzo. Anche in questo caso, per le nformazioni bisogna rivolgersi al Cpi di Alghero. Commenti ALGHERO - Un’azienda cerca per le sedi di Alghero e Cagliari due commessi di vendita. Offre un contratto a tempo determinato. A renderlo noto è l'Aspal. Inoltre, sono state pubblicate le graduatorie per due “Cantieri comunali”. Per informazioni, bisogna rivolgersi al Centro per l'impiego di Alghero.L’Agenzia regionale per la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione in agricoltura della Sardegna, assume per la sede di Olmedo (Azienda Bonassai) due pastori e altrettanti conducenti di macchine agricole. Si tratta di una selezione “Articolo 16”.Il contratto sarà nel contesto della Regione autonoma della Sardegna. Le domande possono essere presentate da giovedì 25 febbraio a venerdì 5 marzo. Anche in questo caso, per le nformazioni bisogna rivolgersi al Cpi di Alghero.