Arbus, precipita sugli scogli: grave 60enne

21:14 Minaccia un amico: denunciato a Valledoria Un 43enne, per futili motivi, ha avuto un’accesa discussione con un 40enne e poi lo ha minacciato con un coltello in acciaio della lunghezza di 30centimetri. I militari, avvisati da alcuni residenti in zona, sono intervenuti durante la lite, lo hanno disarmato e hanno proceduto a denunciarlo