Resistenza ai Carabinieri: sassarese in manette



SASSARI - Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato un 50enne, contestandogli i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La pattuglia ha notato un’auto in panne nella zona industriale, con tre persone intente a estrarre monopattini elettrici dal portabagagli.



L’ora tarda, ben oltre il limite del coprifuoco, ha insospettito i militari, che hanno chiesto spiegazioni sul loro comportamento. Uno dei tre, in evidente stato d’ebbrezza, si è mostrato subito ostile al controllo, mostrando solo dopo numerose insistenze i propri documenti, insultando e spingendo uno dei Carabinieri. Comportamento violento che è proseguito anche nel tragitto verso la caserma, scalciando i finestrini della “gazzella”.