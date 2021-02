Red 14:32 Mensa scolastica: nuovo appalto ad Alghero La Giunta comunale approva la relazione progettuale del nuovo appalto della ristorazione scolastica. Verso il bando di gara con produzioni biologiche, tradizionali e locali, eque e solidali nelle tavole degli alunni delle scuole dell´infanzia e primarie







Il Comune proporrà nel nuovo appalto l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici, tradizionali e locali, nonché quelli di denominazione protetta. Sulle tavole degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie anche le produzioni provenienti dal Commercio Equo e solidale, in aderenza alla relativa Carta italiana che definisce i criteri di eticità che sostengono le relazioni commerciali dei soggetti aderenti. L’appalto che, per i prossimi cinque anni (presumibilmente da settembre 2021 al 2026), servirà i pasti alle scuole comporta un impegno finanziario di 4.467.023euro, per circa 165mila pasti presunti da erogare ogni anno, anche se la stima prevede un leggero incremento per il formarsi delle classi a tempo pieno. I pasti nei cinque anni saranno circa 825mila. Un servizio importante, che impegna l’Amministrazione in questo momento delicato dell’emergenza e che mette in primo piano il mantenimento del livello occupazionale, che la ditta aggiudicataria dovrà garantire trasferendo nel proprio organico il personale fino a quel momento occupato nella ditta cessante.



