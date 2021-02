Cor 9:30 «In salvo la storia del Palazzo»

Riesplode poderosa la polemica ad Alghero intono al progetto di rigenerazione urbana abbandonato per far spazio ad uffici. Marco Di Gangi (nella foto) ribatte all'ex assessora



Secondo qualcuno questa scelta mi renderebbe indegno di congratularmi con Antonio Marras? Domanda Marco Di Gangi, in risposta alle dure critiche rivoltegli per le sue dichiarazioni sull'ultimo progetto dello stilista algherese in presentazione alla Commenti ALGHERO - «La scelta che abbiamo fatto è stata quella di evitare che il piano terra del palazzo civico venisse sottratto alla sua originaria funzione pubblica. Ricordo che era la sede originaria del Consiglio Comunale e ora costituisce oggetto, insieme a tutto il palazzo comunale, di un radicale restauro. Nel progetto della precedente amministrazione si sarebbe dovuto affidare per molti anni ad un’associazione privata che avrebbe dovuto gestirlo per finalità culturali. Noi abbiamo ritenuto di privilegiare la salvaguardia della funzione storica del palazzo».Riesplode poderosa la polemica ad Alghero intono al progetto di rigenerazione urbana abbandonato per far spazio ad uffici. Marco Di Gangi () ribatte all'ex assessora Gabriella Esposito e difende la scelta dell'amministrazione Conoci di non proseguire con l'iter per la realizzazione della Casa delle Arti, della Musica e del Design internazionale nell'ex Circolo dei Marinai del centro storico, anche se con essa si sono persi circa 500mila euro di finanziamenti regionali già deliberati.Secondo qualcuno questa scelta mi renderebbe indegno di congratularmi con Antonio Marras? Domanda Marco Di Gangi, in risposta alle dure critiche rivoltegli per le sue dichiarazioni sull'ultimo progetto dello stilista algherese in presentazione alla Milano Fashion Week . «Liberissimi di pensarlo, ma per quanto mi riguarda evitate voi di usar Marras per strumentalizzazioni politiche, queste si, realmente ciniche, ingiuste e di basso profilo» chiude l'assessore parlando di «propaganda vuota».