Cor 8:51 Precipita sugli scogli a Porticciolo Pomeriggio movimentato quello di domenica per i sanitari del 118 impegnati con l´ausilio dell´elisoccorso nella zona di Capo Caccia. In salvo un escursionista 41enne, per lui solo lievi ferite



Commenti ALGHERO - Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi la caduta di un escursionista 41enne nel pomeriggio di domenica. L'uomo è rovinato a terra e non riuscendo più a muoversi ha allertato il 118 che, considerata la zona impervia, ha fatto intervenire l'elisoccorso decollato dalla base algherese. Raggiunta la zona, nella scogliera in prossimità di Torre del Porticciolo, i sanitari hanno caricato lo sfortunato escursionista sul mezzo prima di consegnarlo alle cure del locale pronto soccorso cittadino.