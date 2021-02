Red 21:26 Pub aperto in Zona rossa: multati in sei Attorno alle 22.30, i Carabinieri sono intervenuti in un locale di Viale Italia, aperto nonostante l´avvio della Zona rossa a Bono. Per questo, sono stati sanzionati per violazione delle misure anti-Covid il titolare, una dipendente e quattro clienti



BONO - Attorno alle 22.30 di ieri (domenica), i Carabinieri della Stazione di Bono sono intervenuti in un pub di Viale Italia, aperto nonostante l'avvio della Zona rossa nel paese. Per questo, sono stati sanzionati per violazione delle misure anti-Covid il titolare, una dipendente e quattro clienti che stavano tranquillamente consumando.