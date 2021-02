Red 11:33 Cooking quiz: l´Ipssar Costa Smeralda in finale Si aprono le porte della finale per gli studenti dell´Ipssar “Costa Smeralda” di Arzachena e di Budoni







Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio, sono solo alcuni esempi degli imballaggi che tutti usano ogni giorno in cucina, non solo per preparare al meglio i piatti, ma anche per conservare e proteggere il cibo. Infatti, grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica si combatte lo spreco alimentare e il cibo dura di più. I Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi, Cial, Corepla, Coreve e Ricrea garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il Paese un esempio virtuoso in tutto il mondo. A questo punto, la parola passa agli chef e ai docenti di Alma: lo chef-docente Valerio Cabri si occupa della lezione di Enogastronomia, il restaurant manager di Alma Stefano Venturelli affronta con le classi di sala argomenti molto attuali e interessanti su cocktail, servizio del vino, ecc., mentre lo chef-docente Fulvio Vailati tocca temi legati alla pasticceria.



Triplo appuntamento con gli studenti dell’Ipssar “Costa Smeralda” di Arzachena e Budoni dove le classi a indirizzo “Enogastronomia” e “Sala-vendita” hanno partecipato al format con grande entusiasmo, ottenendo ottimi risultati. Per l’Enogastronomia, sono andate in finale le classi Quarta E di Arzachena e la Quarta B di Budoni, mentre per Sala/Vendita, la Quarta C di Arzachena e la Quarta A di Budoni, che rappresenteranno l'Istituto contro le migliori classi di tutta Italia. Il tour del “Cooking quiz digital” raggiungerà oltre 20mila studenti in tutta Italia. Per il suo valore didattico, formativo ed etico, è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo..



