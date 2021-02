Red 21:07 Furto aggravato: 20enne in manette La merce rubata (una motosega, trucchi e altri prodotti per la persona) è stata interamente recuperata e restituita ai titolari del negozio. Il giovane, di etnia rom e già noto alle Forze dell´ordine, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato



SASSARI - Nel corso della settimana, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Sassari-Distaccamento di Tempio Pausania, ha denunciato un giovane, per un furto aggravato. I poliziotti nel transitare nella Zona industriale Predda Niedda, hanno notato un 20enne che correva velocemente spingendo un passeggino per neonati.



Alla vista della pattuglia, ha cercato di dileguarsi sbarazzandosi, durante la fuga, di numerosi oggetti, tutti occultati nella carrozzina. Gli agenti, con l’ausilio due Carabinieri fuori servizio, dopo un concitato inseguimento sono riusciti a bloccare il giovane. Nella carrozzina, che trasportava un neonato di soli due mesi, sono stati rinvenuti una serie di ulteriori oggetti, risultati rubati, poco prima, in un noto centro casa gestito da cinesi.



Il neonato, che piangeva insistentemente, è risultato essere il figlio dello stesso giovane. I poliziotti, sentito il magistrato di turno, l’hanno affidato a un parente che, contattato, è giunto sul posto. La merce rubata (una motosega, trucchi e altri prodotti per la persona) è stata interamente recuperata e restituita ai titolari del negozio. Il giovane, di etnia rom e già noto alle Forze dell'ordine, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.