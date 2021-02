Red 22:06 Teatri e cinema aperti tra un mese: c´è l´ok del Cts Nella riunione di oggi, il Cts ha dato l´ok, ma con una serie di prescrizioni da seguire, a partire dalle limitazioni alla capienza delle sale il 25percento, contro il 33percento ipotizzato in un primo momento dal ministro Dario Franceschini). La riapertura, sempre in base a quanto detto dai membri del Cts andrà deciso il 12 marzo, quindici giorni prima dell´ipotizzata riapertura







Nella riunione di oggi (venerdì), hanno dato l'ok, ma con una serie di prescrizioni da seguire, a partire dalle limitazioni alla capienza delle sale il 25percento, contro il 33percento ipotizzato in un primo momento da Franceschini). La riapertura, sempre in base a quanto detto dai membri del Cts andrà deciso il 12 marzo, quindici giorni prima dell'ipotizzata riapertura.



Toccherà quindi al Governo delineare la situazione con un Dpcm ad hoc. Questo, ovviamente, solo per le regioni classificate in “Zona gialla”. Commenti CAGLIARI - «Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week-end». Con un tweet, il ministro Dario Franceschini ha riacceso le speranze di un intero settore che attende di poter ricominciare a vivere, dopo un anno di sipari chiusi e schermi spenti. E ha scelto una data non a caso, ma quela della Giornata mondiale del teatro.Nella riunione di oggi (venerdì), hanno dato l'ok, ma con una serie di prescrizioni da seguire, a partire dalle limitazioni alla capienza delle sale il 25percento, contro il 33percento ipotizzato in un primo momento da Franceschini). La riapertura, sempre in base a quanto detto dai membri del Cts andrà deciso il 12 marzo, quindici giorni prima dell'ipotizzata riapertura.Toccherà quindi al Governo delineare la situazione con un Dpcm ad hoc. Questo, ovviamente, solo per le regioni classificate in “Zona gialla”.