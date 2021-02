Red 12:11 Mascherati, giocano a morra davanti al bar: denunciati Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno sorpreso quattro giovani di età compresa tra i 21 e i 29 anni mentre, indossando delle maschere, si stavano intrattenendo davanti a un bar di Corso Vittorio Emanuele III non rispettando il divieto di assembramento nei luoghi pubblici



OROTELLI - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno sorpreso quattro giovani di età compresa tra i 21 e i 29 anni mentre, indossando delle maschere, si stavano intrattenendo davanti a un bar di Corso Vittorio Emanuele III giocando a “morra” e non rispettando quindi il divieto di assembramento nei luoghi pubblici. Per questo, i militari hanno elevato le sanzioni amministrative prescritte per le norme anti-Covid.