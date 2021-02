Red 12:47 Stroke Unit regionali: Leu guarda alle Direzioni «E´ necessario garantire che le Direzioni delle Stroke unit regionali siano affidate prioritariamente ai neurologi», spiegano i consiglieri regionali del Gruppo Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco ed Eugenio Lai, che ieri mattina hanno presentato un´interrogazione sull´argomento







SASSARI - Ieri mattina (venerdì), i consiglieri regionali del Gruppo Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco e Eugenio Lai hanno presentato un'interrogazione sulle procedure di affidamento dell'incarico di responsabile della Struttura semplice dipartimentale Stroke unit dell'Ospedale civile "Santissima Annunziata" di Sassari da parte della Direzione Strategica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. «L'ictus è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità nel mondo occidentale (in Italia ci sono circa 200mila nuovi casi all'anno con una mortalità che, entro i primi trenta giorni dalla manifestazione, si aggira intorno al 20percento). I pazienti sono ricoverati in strutture specifiche dedicate alla patologia, denominate Stroke unit, in cui opera un'equipe multidisciplinare che gestisce la patologia nella fase acuta e nella fase di riabilitazione», spiega il capogruppo Cocco.«In questi giorni, la Direzione Strategica dell'Assl di Sassari ha bandito un avviso interno riservato ai dirigenti medici per ricoprire l'incarico di responsabile della Ssd Stroke unit indicando tra i requisiti richiesti il possesso di specializzazione nella disciplina neurologica o equipollente ammettendo, pertanto, alla selezione anche i dirigenti medici con specializzazione non neurologica in evidente disarmonia con gli standard "di norma" richiesti per una Stroke unit di secondo livello. Ritengo che in unità altamente specialistiche, come la Stroke unit di Sassari – aggiunge Daniele Cocco - sia necessaria una conduzione e un'assistenza medica dedicata ed esperta».«Si deve garantire la presenza costante del neurologo h24 nella struttura con un responsabile individuato attraverso un'adeguata selezione per competenze dando la massima importanza alla all'anzianità di servizio, alla specifica esperienza, ai titoli e alle specializzazioni in materia neurologica», conclude il capogruppo. Con l'interrogazione, i consiglieri regionali Leu chiedono all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu di annullare l'avviso di selezione e di garantire che l'incarico di responsabile della Struttura semplice dipartimentale Stroke unit del Santissima Annunziata sia affidato a un neurologo, rispettando pienamente gli standard "di norma" previsti dalle linee guida nazionali per le Stroke unit di secondo livello.