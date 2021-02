Antonio Burruni 16:30 CalcioLive: Crotone-Cagliari 0-2 al 69´ E´ in corso di svolgimento sul manto erboso dello Stadio “Scida” il match tra calabresi e isolani, valido per la 24esima giornata del campionato di serie A. Dirige l´incontro il signor Michael Fabbri di Ravenna







PRIMO TEMPO. Al 2', l'ex cagliaritano Ounas parte in posizione centrale e allarga sulla destra per Rispoli, che mette subito al centro per Di Carmine, che arriva di poco in ritardo sul secondo palo. Ammonito Ceppitelli per un fallo in avvio di azione. Due minuti dopo, un lancio di Golemic dalla propria metà campo trova Junior Messias in area, ma la conclusione finisce alta. Il Cagliari inizia a spingere, ma senza impensierire Cordaz. All'8', una ripartenza di Ounas provoca il giallo a Lykogiannis che, diffidato, salterà il match infrasettimanale, in casa, contro il Bologna. Cinque minuti dopo, cross di Lykogiannis dalla sinistra, testa di Pavoletti e palla sul fondo. Al 19', primo cambio locale, con Zanellato che prende il posto di Vulic, in cattive condizioni dai primi minuti di gara. Subito dopo, Ounas imprendibile sulla destra, palla per Di Carmine, che la mette in mezzo e Duncan costringe il suo portiere al salvataggio. Al 25', ci prova Lykogiannis di testa, ma la palla finisce sul fondo. Cinque minuti dopo, Cordaz deve uscire dall'area per sbrogliare una situazione di potenziale pericolo. Al 33', Cragno esce in presa bassa su Pereira. Tre minuti dopo, bella incursione di Godin, che è fermato da Di Carmine con un fallo da ammonizione. Secondo cambio locale per infortunio al 39': fuori Molina e dentro Eduardo. L'arbitro concede 4' di recupero, ma il risultato non si sblocca. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.



SECONDO TEMPO. Le due formazioni tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Pronti-via, Ounas parte per l'ennesima volta e Rugani è obbligato al fallo da giallo per fermarlo. Al 48', azione confusa in area ospite, colpo di testa di Magallan e Cragno alza oltre la traversa. Sulla battuta dalla bandierina, lunga azione fino alla conclusione fuori misura di Pereira. Al 55', arriva la rete che sblocca il risultato in favore del Cagliari, con cross dalla sinistra di Lykogiannis e stacco di testa vincente di Pavoletti. Due minuti dopo, Nandez si inserisce da destra e impegna Cordaz, Pavoletti anticipa tutti e Magallan (ammonito) lo atterra. Sul dischetto Joao Pedro, che timbra lo 0-2. Al 63', ultimo slot per il Crotone: dentro Reca e Simy, fuori Rispoli e Di Carmine. Semplici risponde con Deiola e Simeone per Duncan e Pavoletti. Al 65', colpo a giro di Ounas e palla sul palo, sul tap-in (sprecato) Simy è in fuorigioco.



CROTONE-CAGLIARI 0-2:

CROTONE: Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Rispoli (18'st Reca), Molina (39' Eduardo), Vulic (19' Zanellato), Pereira, Messias, Ounas, Di Carmine (18'st Simy). Allenatore Giovanni Stroppa.

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani, Nández, Marin, Nainggolan, Duncan (19'st Deiola), Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti (19'st Simeone). (A disposizione: Vicario, Aresti, Walukiewicz, Klavan, Zappa, Calabresi, Asamoah, Tripaldelli, Pereiro, Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

RETI: 10' st Pavoletti, 13'st Joao Pedro (rig.).



Nella foto: Nahitan Nandez, torna nella sua posizione ideale Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso dello Stadio “Scida” il match tra Crotone e Cagliari, valido per la 24esima giornata del campionato di serie A. La gara è diretta dal signor Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valentino Fiorito di Salerno. Il quarto uomo è Ivano Pezzuto di Lecce, mentre al Var ci sono Marco Di Bello di Brindisi e Ciro Carbone di Napoli.Al 2', l'ex cagliaritano Ounas parte in posizione centrale e allarga sulla destra per Rispoli, che mette subito al centro per Di Carmine, che arriva di poco in ritardo sul secondo palo. Ammonito Ceppitelli per un fallo in avvio di azione. Due minuti dopo, un lancio di Golemic dalla propria metà campo trova Junior Messias in area, ma la conclusione finisce alta. Il Cagliari inizia a spingere, ma senza impensierire Cordaz. All'8', una ripartenza di Ounas provoca il giallo a Lykogiannis che, diffidato, salterà il match infrasettimanale, in casa, contro il Bologna. Cinque minuti dopo, cross di Lykogiannis dalla sinistra, testa di Pavoletti e palla sul fondo. Al 19', primo cambio locale, con Zanellato che prende il posto di Vulic, in cattive condizioni dai primi minuti di gara. Subito dopo, Ounas imprendibile sulla destra, palla per Di Carmine, che la mette in mezzo e Duncan costringe il suo portiere al salvataggio. Al 25', ci prova Lykogiannis di testa, ma la palla finisce sul fondo. Cinque minuti dopo, Cordaz deve uscire dall'area per sbrogliare una situazione di potenziale pericolo. Al 33', Cragno esce in presa bassa su Pereira. Tre minuti dopo, bella incursione di Godin, che è fermato da Di Carmine con un fallo da ammonizione. Secondo cambio locale per infortunio al 39': fuori Molina e dentro Eduardo. L'arbitro concede 4' di recupero, ma il risultato non si sblocca. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.Le due formazioni tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Pronti-via, Ounas parte per l'ennesima volta e Rugani è obbligato al fallo da giallo per fermarlo. Al 48', azione confusa in area ospite, colpo di testa di Magallan e Cragno alza oltre la traversa. Sulla battuta dalla bandierina, lunga azione fino alla conclusione fuori misura di Pereira. Al 55', arriva la rete che sblocca il risultato in favore del Cagliari, con cross dalla sinistra di Lykogiannis e stacco di testa vincente di Pavoletti. Due minuti dopo, Nandez si inserisce da destra e impegna Cordaz, Pavoletti anticipa tutti e Magallan (ammonito) lo atterra. Sul dischetto Joao Pedro, che timbra lo 0-2. Al 63', ultimo slot per il Crotone: dentro Reca e Simy, fuori Rispoli e Di Carmine. Semplici risponde con Deiola e Simeone per Duncan e Pavoletti. Al 65', colpo a giro di Ounas e palla sul palo, sul tap-in (sprecato) Simy è in fuorigioco.CROTONE: Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Rispoli (18'st Reca), Molina (39' Eduardo), Vulic (19' Zanellato), Pereira, Messias, Ounas, Di Carmine (18'st Simy). Allenatore Giovanni Stroppa.CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani, Nández, Marin, Nainggolan, Duncan (19'st Deiola), Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti (19'st Simeone). (A disposizione: Vicario, Aresti, Walukiewicz, Klavan, Zappa, Calabresi, Asamoah, Tripaldelli, Pereiro, Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.RETI: 10' st Pavoletti, 13'st Joao Pedro (rig.).Nella foto: Nahitan Nandez, torna nella sua posizione ideale