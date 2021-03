Red 18:06 «Continuità territoriale, dalla Regione solo annunci» «Solo annunci dalla Regione. Intanto impossibile prenotare un volo dopo il 27 marzo», denuncia la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana







«Intanto – spiega la parlamentare pentastellata - chiunque oggi voglia prenotare un volo in continuità territoriale, per Roma e Milano, dopo il 27 marzo non può farlo. Questo significa ulteriori complicazioni per chi si sposta per lavoro, salute o qualsiasi necessità e far precipitare ulteriormente nell’incertezza gli operatori del settore turistico. Proprio un anno fa, Solinas aveva annunciato il suo modello alternativo di continuità territoriale, allargata anche agli scali minori, non solo a Roma e a Milano. Non è stato fatto nulla di ciò che è stato annunciato e oggi, alla luce della scadenza della convenzione sulla continuità marittima, i sardi rischiamo di restare isolati».



«E' vergognoso come la Regione stia gestendo la questione della mobilità dei sardi. Oggi, a convenzione marittima scaduta, l’assessore Todde chiede un'altra proroga e l'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero Commenti ALGHERO - «Proroghe su proroghe, ma ancora non la soluzione definitiva annunciata dal governo regionale». La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana riaccende i riflettori sulla continuità territoriale aerea mai adeguatamente risolta: «La condizione di insularità costituisce abissali svantaggi rispetto alle altre Regioni. Con un ulteriore aggravante, resa evidente dai fatti, soprattutto quando il governo regionale in carica non fa quanto necessario e dovuto per colmare il gap che discrimina la Sardegna nel confronto con il resto del Paese».«Intanto – spiega la parlamentare pentastellata - chiunque oggi voglia prenotare un volo in continuità territoriale, per Roma e Milano, dopo il 27 marzo non può farlo. Questo significa ulteriori complicazioni per chi si sposta per lavoro, salute o qualsiasi necessità e far precipitare ulteriormente nell’incertezza gli operatori del settore turistico. Proprio un anno fa, Solinas aveva annunciato il suo modello alternativo di continuità territoriale, allargata anche agli scali minori, non solo a Roma e a Milano. Non è stato fatto nulla di ciò che è stato annunciato e oggi, alla luce della scadenza della convenzione sulla continuità marittima, i sardi rischiamo di restare isolati».«E' vergognoso come la Regione stia gestendo la questione della mobilità dei sardi. Oggi, a convenzione marittima scaduta, l’assessore Todde chiede un'altra proroga e l'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero [LEGGI] ? La stessa cosa si ripeterà per la continuità aerea? Senza una vera e propria programmazione strategica – conclude Deiana – una ricaduta sul già fragile, e messo ulteriormente a durissima prova dall’emergenza pandemica, equilibrio economico sarà inevitabile».