Avvio vaccinazioni ai Forestali

Grazie alla collaborazione degli assessori regionali alla Sanità Mario Nieddu e della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis, di tutta la Direzione regionale della Sanità e dell’Areus, è stato possibile raggiungere questo traguardo, indispensabile per la tutela dei lavoratori che quotidianamente prestano servizi mirati alla tutela dell'ambiente e della collettività. «Nell’esprimere il più vivo rallegramento per l’importante traguardo raggiunto – dichiara il comandante della Forestale Antonio Casula - ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti del Corpo forestale il governatore della Regione Christian Solinas, l’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu». Commenti CAGLIARI – Prenderà il via domani, mercoledì 3 marzo, la campagna di vaccinazione per il personale del Corpo forestale. Nel Poliambulatorio di Sorgono saranno sottoposti a profilassi vaccinale settanta dipendenti. L’attività vaccinale sarà portata avanti con una capacità erogativa di quattordici vaccini all'ora con il personale suddiviso in blocchi da sette persone ogni mezz'ora.L’attività proseguirà venerdì, all'Ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia e nel Presidio ospedaliero “Paolo Dettori di Tempio Pausania. In entrambi i casi, si sottoporranno alla somministrazione settanta. Nella settimana successiva, con date ancora da calendarizzare, si somministrerà il vaccino ai restanti dipendenti che hanno aderito all’iniziativa.Grazie alla collaborazione degli assessori regionali alla Sanità Mario Nieddu e della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis, di tutta la Direzione regionale della Sanità e dell’Areus, è stato possibile raggiungere questo traguardo, indispensabile per la tutela dei lavoratori che quotidianamente prestano servizi mirati alla tutela dell'ambiente e della collettività. «Nell’esprimere il più vivo rallegramento per l’importante traguardo raggiunto – dichiara il comandante della Forestale Antonio Casula - ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti del Corpo forestale il governatore della Regione Christian Solinas, l’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu».