Red 14:06 Ubriachi al volante: tre denunce a Olbia Controlli alla circolazione stradale e per il rispetto del coprifuoco: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza nel capoluogo gallurese. Uno di questi, ha percorso una trentina di chilometri contromano sulla Olbia-Sassari



OLBIA – Controlli alla circolazione stradale e per il rispetto del coprifuoco: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza a Olbia. Ieri notte (martedì), i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 33enne trovato alla guida della sua autovettura. in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo si é rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico e sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Al termine della perquisizione personale e veicolare, è anche stato trovato in possesso di un coltello a serramanico complessivamente lungo 16,5centimetri. Il 33enne è stato segnalato all’Autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Nel corso della notte, gli stessi militari hanno deferito un 40enne sorpreso alla guida di un veicolo privo della patente di guida, in quanto precedentemente revocata. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico e, durante l'identificazione, ha minacciato e oltraggiato i Carabinieri alla presenza di testimoni. Inoltre, il 40enne è stato segnalato all'Autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure anti-Covid.



I militari hanno fermato un 67enne di Mores che, in stato di ebbrezza, alla guida di un'autovettura, ha percorso una trentina di chilometri contromano sulla Olbia-Sassari. Per lui, patente ritirata e veicolo affidato a persona idonea alla guida.