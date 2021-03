Red 18:22 Forza Italia in missione: si parte da Portoscuso Numerose le risposte positive alla lettera-appello con cui il deputato Ugo Cappellacci ha chiesto ai 377 sindaci della Sardegna, al di là delle appartenenze partitiche, un incontro per poter condividere le iniziative e le azioni che riguardano i territori e che necessitano un intervento dello Stato







Nella foto: il deputato Ugo Cappellacci Commenti PORTOSCUSO - Sarà Portoscuso la prima tappa della missione nei Comuni promossa da Forza Italia in Sardegna in una giornata che vedrà altre cinque tappe di un tour nei territori che proseguirà ogni settimana in tutta l'Isola.Sono già numerose le risposte positive alla lettera-appello con cui il deputato Ugo Cappellacci ha chiesto ai 377 sindaci della Sardegna, al di là delle appartenenze partitiche, un incontro per poter condividere le iniziative e le azioni che riguardano i territori e che necessitano un intervento dello Stato.«Il momento che attraversiamo – evidenzia Cappellacci- richiede la forza e il coraggio di confrontarsi: per questo, comincia una nuova missione o, meglio, prosegue con ancora più decisione un cammino che abbiamo cominciato da tempo, “zaino in spalla”, al fianco delle nostre comunità. Vogliamo raccogliere le istanze dei territori e portarle sul piano nazionale, perché è dovere di ogni parlamentare isolano andare a Roma per “fare pane per la Sardegna”».Nella foto: il deputato Ugo Cappellacci