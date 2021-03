Red 14:49 Fienile in fiamme, muoiono 80 ovini Agli inizi di dicembre 2020, in località Lotzorae, a Teti, ignoti hanno dato alle fiamme il fienile e il trattore di un 60enne. Nell´occasione, morirono un’ottantina di ovini allevati nell’appezzamento. Ora, non si esclude una svolta significativa delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tonara



TETI - Agli inizi di dicembre 2020, in località Lotzorae, a Teti, ignoti hanno dato alle fiamme il fienile e il trattore di un 60enne. Nell'occasione, morirono un’ottantina di ovini allevati nell’appezzamento.



Il fatto, che ha destato particolare sgomento soprattutto per la brutalità del gesto, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Tonara, che hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nella giurisdizione di Teti con la predisposizione di posti di controllo dedicati e perquisizioni d’iniziativa.



Inoltre, gli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia hanno avviato un’indagine che, attraverso le testimonianze di numerose persone informate sui fatti e con la raccolta di molteplici fonti di prova, hanno consentito di stringere il cerchio indirizzando concreti e concordanti sospetti sul conto di alcuni soggetti del territorio. Non si esclude una svolta significativa sull’attività nel prossimo periodo.