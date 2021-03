Red 10:06 Olimpiadi filosofia: grande partecipazione liceali algheresi Anche quest’anno, si è svolta al Liceo Classico “Manno” di Alghero la selezione di istituto delle Olimpiadi di Filosofia, concorso di eccellenza del Ministero dell’Istruzione, giunto alla 28esima edizione, rivolto agli studenti del triennio dei corsi liceali







Nell'occasione, sono stati decretati vincitori Walter Antonio Noli (Terza A Classico) e Luca Schellekens (Quarta B Scientifico) per la sezione in lingua italiana; Leandro Thomas Cataldi e Giovanni Lubrano (entrambi della Quinta B Classico) per la sezione in lingua straniera. Mercoledì 31 marzo, i ragazzi parteciperanno, in modalità a distanza, alla selezione regionale per l’accesso alla finale nazionale in programma a Roma a maggio.



Gli insegnanti coordinatori e il dirigente scolastico Mario Peretto esprimono «grande soddisfazione per come, anche in questa occasione, gli alunni hanno saputo cogliere le opportunità che la scuola offre al fine di migliorare la formazione dei propri studenti e valorizzare le eccellenze».