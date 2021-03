Cor 18:14 Lavoras anche a Porto Torres In fase di avvio i nuovi cantieri LavoRas, il programma integrato della Regione Sardegna per sostenere la ripresa del mercato del lavoro nell´isola. Circa 40 assunzioni a tempo determinato



Commenti PORTO TORRES - Nel Comune di Porto Torres sono in fase di avvio i nuovi cantieri LavoRas, il programma integrato della Regione Sardegna per sostenere la ripresa del mercato del lavoro nell'isola. Per presentare domanda è necessario richiedere il modello ISEE e partecipare ai bandi di prossima pubblicazione. L'opportunità riguarda le seguenti figure professionali: nell'ambito 3 (Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico e spazi ad essi contigui per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione ) sono previsti 14 operai qualificati muratori, 4 operai qualificati idraulici, 4 operai qualificati falegnami, 2 operai qualificati elettricisti, 4 operai qualificati carpentieri, 3 geometri - Capocantiere; nell'ambito 6 (Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche), si cercano 2 impiegati con mansioni di concetto – Geometri, 1 impiegato con mansioni di concetto – Ragioniere o Perito Commerciale.