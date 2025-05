Cor 15:35 Rendiconto approvato, super-avanzo di 13milioni Si chiude il ciclo della programmazione finanziaria 2024 del Comune di Alghero con l´approvazione in Consiglio ad Alghero del rendiconto. Grande lavoro dell´assessorato presieduto da Enrico Daga. Il presidente della Commissione, Pietro Sartore, descrive i punti chiave del percorso amministrativo e rilancia gli interventi



ALGHERO - «Si tratta di un primo intervento dell’esecutivo che agisce su alcune delle priorità individuate e che prelude ad una serie di variazioni al bilancio che permetteranno di utilizzare le somme dell’avanzo di amministrazione in maniera coordinata e fruttuosa». Così il sindaco Raimondo Cacciotto in Consiglio comunale in occasione del rendiconto di gestione 2024. Soddisfatto l’Assessore alle Finanze Enrico Daga: «Abbiamo strumenti e risorse per affrontare la svolta che vogliamo attuare per dare alla città una nuova prospettiva e grazie al lavoro fatto dagli uffici comunali sul rilancio della Secal, che ha prodotto, oltre che maggiori risultati in termini di riscossione anche una crescete fedeltà fiscale, la maggiorana e la Giunta, da ora potranno stabilire le priorità e gli ordini di intervento per continuare il proficuo lavoro intrapreso fin dall’insediamento».