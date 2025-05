S.A. 16:06 Progetto Start per i giovani imprenditori sardi L’intervento “START: Giovani & Impresa” è dedicato ai giovani sardi tra i 18 e i 35 anni che vogliono trasformare le loro idee in progetti imprenditoriali concreti



CAGLIARI - La Regione ha attivato l’intervento “START: Giovani & Impresa” dedicato ai giovani sardi tra i 18 e i 35 anni che vogliono trasformare le loro idee in progetti imprenditoriali concreti. Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, guidato da Andrea Abodi, realizzato in collaborazione con Invitalia, rappresenta un’opportunità per le giovani e i giovani sardi attraverso la valorizzazione delle risorse creative, culturali e ambientali della Sardegna.



«Le recenti analisi – ha sottolineato l’assessora della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas – ci dimostrano come negli ultimi dieci anni l'Italia ha perso un quinto di imprese guidate dai giovani. In Sardegna il tasso di imprenditoria giovanile si colloca al di sotto della media nazionale. Con questo progetto vogliamo provare a invertire la rotta e supportare i giovani e le giovani sarde con la costruzione di un ponte tra loro, le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese, attraverso hub dedicati, dove sia possibile rafforzare le competenze, sviluppare cultura imprenditoriale e orientarsi sui mestieri emergenti. Avviare un’impresa richiede coraggio, visione e competenze adeguate. Nessuno dovrebbe affrontare questo viaggio da solo».



Partendo da questa considerazione è stato creato insieme ad Invitalia un percorso strutturato per supportare i giovani aspiranti imprenditori, compresi gli studenti degli

ultimi anni delle scuole superiori, universitari e post-universitari, che prevede la messa a disposizione di strumenti ritenuti essenziali per lo sviluppo di competenze, per costruire un business plan e per accedere alle opportunità di finanziamento. Il programma prevede attività di orientamento, percorsi di formazione e mentorship personalizzate, in aula e online, con esperti di business, gestione aziendale, comunicazione e storytelling. Workshop e laboratori per affinare le idee e trasformarle in progetti concreti, eventi e opportunità di networking per creare connessioni strategiche nel mondo dell'impresa. «Per l'attuazione delle politiche giovanili, finanziate con la quota del Fondo per le politiche giovanili, gestito dal dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il cofinanziamento regionale, abbiamo ritenuto opportuno ampliare ed espandere il progetto nazionale "Rete" – ha sottolineato ancora l’assessora Portas – che ha visto, già nel 2023, l’inaugurazione a Nuoro del primo hub territoriale in Italia, per creare e coordinare le realtà pubbliche e private con l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di impresa».