Cor 12:05 «Incapacità certificata, un fallimento» Ci va giù pesante il capogruppo di Fratelli d´Italia Alghero in occasione dell´approvazione del Rendiconto di gestione che ufficializza un avanzo di amministrazione di circa dodici milioni di euro



ALGHERO – «Dodici milioni di avanzo libero sono la certificazione dell’incapacità della sinistra – e in particolare dell’assessore al bilancio Enrico Daga – di spendere risorse e garantire servizi ai cittadini. Un dato che grida fallimento, non virtuosità». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Cocco commenta l’approvazione del Rendiconto 2024, evidenziando come la fotografia reale dei conti comunali dimostri tutto ciò che non ha funzionato in questi primi dieci mesi di Giunta.



«Non si spende ciò che si riscuote. Non si è stati capaci di investire, né sul personale, né su cultura, né sugli impianti sportivi. Eppure le risorse c’erano. A dirlo sono gli atti: la relazione dei revisori richiama gravi criticità sulla riscossione, il personale è rimasto sottodimensionato e interi settori – come la cultura – sono stati di fatto boicottati, anche all’interno della stessa maggioranza.»



Fratelli d’Italia ribadisce la propria proposta, già avanzata in aula: «Questo vuol dire che il Comune chiede ai cittadini più di quello di cui ha bisogno. Allora serve utilizzare l’avanzo disponibile per abbassare le tariffe comunali e avviare un piano di riduzione strutturale della pressione fiscale cittadina. Serve tagliare le addizionali, riformare il sistema, valorizzare il patrimonio, ed esternalizzare servizi non strategici tutelando le fasce fragili con strumenti come i voucher. È questa la strada per stimolare consumi e investimenti in città».



«Il rendiconto 2024 – conclude Cocco – è figlio, per metà, anche dell’amministrazione di centrodestra. È grazie a quella programmazione se oggi ci sono cantieri attivi e interventi visibili, come i cantieri Lavoras in città. Ma l’incapacità di spendere le risorse è evidente responsabilità dell’assessore Daga e del resto della giunta. Dodici milioni di euro fermi sono la sintesi della gestione PD delle finanze comunali e dell'assenza di progettualità e proposte della sinistra intera».