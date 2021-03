A.B. 8:16 Volley: l’Hermaea attende Martignacco Le olbiesi, in fiducia dopo il bel successo di Montecchio, cercano l’aggancio in classifica alle friulane. «Abbiamo fame di grandi risultati», dichiara il coach gallurese Emiliano Giandomenico







OLBIA - Primo impegno interno della Poule Salvezza della serie A2 di pallavolo femminile per l'Hermaea Olbia, che dopo aver conquistato il successo pieno domenica scorsa a Montecchio, proverà a ripetersi tra le mura amiche del Palasport comunale Golfo Aranci, domani, domenica 7 marzo, alle 12 (arbitri Luca Grassia e Antonella Verrascina), contro la Libertas Martignacco, formazione che precede le biancoblu nella graduatoria della seconda fase. I tre punti ottenuti in Veneto hanno permesso a coach Emiliano Giandomenico di lavorare in un clima di rinnovato ottimismo.«La vittoria ci mancava da un po' – afferma il tecnico gallurese – siamo felici di averla ritrovata. Ma a soddisfarmi è stata soprattutto la prestazione. Abbiamo avuto un ottimo approccio e siamo stati aggressivi fino all'ultimo scambio. Mi è piaciuta, inoltre, l'atmosfera tra campo e panchina durante la gara: c'era grande coinvolgimento da parte di tutti, ed è proprio da qui che vogliamo ripartire. La voglia e il carattere faranno la differenza in questa fase della stagione. Non vogliamo vivere di rendita, ma alzare il più possibile il nostro livello di gioco». Il "lunch match" di Golfo Aranci sarà importante anche in termini di classifica: in caso di successo pieno, infatti, le biancoblu potrebbero agganciare in classifica la Libertas, attualmente terza con 24punti.«Il livello degli avversari cresce sempre di più – prosegue Giandomenico - Martignacco è un'ottima squadra. Nella prima fase della stagione ha sofferto le assenze, ma da qualche settimana ha recuperato Pascucci, giocatrice di grande impatto per questa categoria. E lo stesso si può dire per l'opposto Smirnova, arrivata a campionato in corso. Con il roster al completo hanno dimostrato a pieno il loro valore, vincendo quasi sempre nelle ultime cinque gare. Sarà un test impegnativo, ma che ci regala anche grandi stimoli». L'Hermaea non si nasconde: l'obiettivo è vincere. «Abbiamo fame di grandi risultati – conclude il coach olbiese – e questa è una bella occasione per metterci in mostra. Dovremo interpretare la gara con grande attenzione a livello tattico. Abbiamo un buonissimo potenziale, e se riusciremo a riportare in campo ciò che abbiamo preparato in allenamento, nulla ci sarà precluso».Nella foto (di Luigi Fiori): coach Emiliano Giandomenico