Legge 20 in pagamento a Porto Torres

Il contributo viene calcolato in base al reddito del richiedente o della sua famiglia. Per la sua patologia il beneficiario deve essere seguito dal servizio della Tutela della salute mentale dei disabili psichici, dal servizio Materno infantile, dal Consultorio familiare o dalla Neuropsichiatria infantile dell’azienda Asl. Commenti PORTO TORRES - Sono in pagamento i mandati per la mensilità di febbraio della cosiddetta, lo strumento che prevede provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. L'avvio dei pagamenti è stato possibile grazie alla richiesta presentata alla Regione di utilizzare le economie per garantire la continuità del servizio.«Ringrazio gli uffici per aver lavorato con determinazione a questa soluzione - dichiara l'assessora alla Politiche sociali, Simona Fois -. In questo modo non è necessario aspettare lo stanziamento regionale e possiamo garantire continuità del servizio». A Porto Torres sono circa 150 gli utenti che beneficiano di questo sussidio. Si tratta di cittadini affetti da schizofrenia, autismo o altre tipologie di disturbo psichico.Il contributo viene calcolato in base al reddito del richiedente o della sua famiglia. Per la sua patologia il beneficiario deve essere seguito dal servizio della Tutela della salute mentale dei disabili psichici, dal servizio Materno infantile, dal Consultorio familiare o dalla Neuropsichiatria infantile dell’azienda