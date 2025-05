S.A. 10:31 Guilcer-Barigadu: 14 milioni dalla Regione Arriveranno 14 milioni e 300 mila euro a beneficio dei 18 comuni del territorio: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso



ORISTANO - Oltre 14 milioni di euro a favore dei Comuni del Guilcer-Barigadu sono stati stanziati nell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui – Comunità, Esperienze e Percorsi intorno al Lago Omodeo”, voluto dalla Regione Sardegna. Il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, lo ha presentato a Ghilarza, nella sede dell’Agorà multimediale dei Comuni del Guilcer-Barigadu, dove arriveranno14 milioni e 300 mila euro a beneficio dei 18 comuni del territorio: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso.



L’evento, che ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni e stakeholders, è stato il momento per illustrare gli sviluppi e le nuove azioni previste per valorizzare il territorio, rafforzare i servizi socio-assistenziali e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Si tratta di un progetto in continuità con la strategia avviata nel 2018, con l’obiettivo di completare gli interventi già iniziati, implementare nuove iniziative basate sulle esigenze emerse dal territorio, valorizzare gli attrattori culturali, ambientali e turistici e rafforzare i servizi sociali, con particolare attenzione a giovani, anziani e categorie svantaggiate. In particolare il programma dell’Atto Aggiuntivo è basato su tre pilastri: innovazione territoriale e turismo sostenibile con il recupero di siti storici e la promozione dell’identità locale, dove saranno investiti circa 10milioni di euro e sul welfare di prossimità con il potenziamento dei servizi socio-assistenziali e degli spazi di aggregazione giovanile a cui andranno oltre 3milioni. Infine, sarà istituita una Governance condivisa per garantire le opportune verifiche sull’avanzamento dei lavori.



«Questo Atto Aggiuntivo non è un semplice stanziamento, ma un patto concreto per il futuro del Guilcer-Barigadu: con questi 14,3 milioni di euro scriviamo un nuovo capitolo di sviluppo per i 18 Comuni, con un progetto che coniuga innovazione territoriale, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni identitari e welfare di prossimità» ha detto l’assessore Meloni. La sfida dell’amministrazione regionale è quella di trasformare il Guilcer-Barigadu in un laboratorio di buone pratiche, dove sostenibilità e identità si incontrano. L’ investimento da 14,3 milioni di euro è stato possibile grazie ai fondi FESR 2021-2027 e alle risorse regionali. Il progetto garantirà 11 milioni dalla Programmazione 21-27; 3,23 milioni dal PR FESR e 1,5 milioni di dotazione premiale. I lavori proseguiranno con il coinvolgimento attivo delle comunità e degli enti locali per garantire una piena attuazione degli interventi previsti. Con la condivisione formale dei contenuti dell’Atto Aggiuntivo, si avvia ora la fase conclusiva che prevede la presentazione alla Giunta Regionale per l’approvazione preliminare alla sottoscrizione ufficiale dell’Accordo di programma.