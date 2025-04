S.A. 12:29 Ad Alghero fondi per le donne vittime di violenza Il contributo denominato “reddito di liberta”, è stabilito nella misura massima di euro 500,00 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l´emancipazione economica. Domande sino al 31 dicembre



ALGHERO - I Servizi Sociali del Comune di Alghero hanno pubblicato l'avviso pubblico erogato dall’INPS alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Il contributo denominato “reddito di liberta”, è stabilito nella misura massima di euro 500,00 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. Le donne in possesso dei requisiti possono presentare le domande al Comune, il quale provvede ad inoltrare la domanda all’INPS che determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento delle istanze nei limiti delle risorse. Le domande possono essere presentate sino al 31 dicembre 2025.