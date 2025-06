S.A. 21:00 40 milioni contro lo spopolamento La Regione per il tramite dell’Agenzia sarda delle Entrate (ASE) incentiva e sostiene le imprese con un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis” per favorire lo sviluppo e la crescita dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti



CAGLIARI - Nell’ambito delle misure di contrasto allo spopolamento, la Regione per il tramite dell’Agenzia sarda delle Entrate (ASE) incentiva e sostiene le imprese con un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis” per favorire lo sviluppo e la crescita dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Lo stanziamento complessivo per l’annualità 2025 è di quasi 40 milioni di euro. L’aiuto, erogato sotto forma di credito di imposta, è destinato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna che abbiano attivato almeno un’unità operativa nel territorio di un piccolo comune entro la data del 31 dicembre 2023. Il credito di imposta è commisurato al 40% dell’imposta dovuta e assolta come risultante dalle Dichiarazioni dei redditi e IRAP relative all’anno 2023 e a ulteriori euro 2.000 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2023. L'invio delle istanze potrà essere effettuato dalle ore 10:00 del giorno 16 giugno ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 08 agosto 2025.