Incentivi imprese: 11 milioni a Sulcis Iglesiente

S.A. 18:51



SANT'ANTIOCO - L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna stanzia 11 milioni di euro da destinare alle PMI (piccole e medie imprese) del Sulcis Iglesiente per il miglioramento delle performance energetiche, in attuazione dell’azione 1.2 del programma Just Transition Fund Italia 2021-2027. La misura è stata illustrata dall’assessore dell’Industria Emanuele Cani durante un incontro con le associazioni di categoria organizzato questa mattina a Sant’Antioco. «Dopo l’attuazione dell’azione 1.1 del JTF, con la quale la Regione ha assegnato quasi 30 milioni di euro ai Comuni, è ora la volta delle imprese, che avranno l’opportunità di dotarsi di infrastrutture energetiche e contribuire non solo alla decarbonizzazione ma anche all’abbattimento quasi completo dei costi per l’energia, da sempre elemento di forte criticità» ha sottolineato l’assessore Cani. «Colgo l’occasione per annunciare che a breve la Regione pubblicherà anche un bando POR (Programmi operativi regionali) destinato a tutto il territorio regionale con le stesse finalità, ovvero favorire la transizione energetica e ridurre in maniera significativa le bollette per le aziende».



I beneficiari dello stanziamento sono le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede nei 23 comuni del Sulcis Iglesiente. Le tipologie di intervento ammissibili includono l’installazione di impianti che sfruttano fonti di energie rinnovabili e impianti di accumulo finalizzati all’autoconsumo, l’efficientamento volto al risparmio energetico dei cicli produttivi e l’efficientamento energetico degli edifici. Le soglie di spesa vanno da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 500 mila se in regime di esenzione GBER (General Block Exemption Regulation, senza necessità di previa notifica alla Commissione europea) e fino al tetto concedibile se in regime De Minimis. Con quest’ultimo l’agevolazione è a fondo perduto del 100 per cento fino a 300 mila euro, mentre in GBER il fondo perduto va dal 40 al 65 per cento in base alla tipologia di impresa e di intervento. La pubblicazione dell’avviso è prevista per la fine di giugno. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione e i fondi verranno assegnati fino al loro esaurimento. Nelle prossime settimane sono in programma tre eventi formativi per le PMI dedicati ai temi della transizione energetica, alle opportunità di incentivo dell’avviso e alle indicazioni operative sulla documentazione da presentare, sulle tempistiche e sull’iter per accedere all’avviso. Il primo appuntamento si terrà il 20 giugno alle ore 10 a Carbonia nella sede del Centro ricerche Sotacarbo.



Nella foto: l'assessore dell’Industria Emanuele Cani