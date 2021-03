A.B. 18:02 Motocross: ad Alghero vince Olsen Il portacolori della Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing vince la gara regina della seconda tappa degli Internazionali d´Italia Mx, disputata sulla pista del Lazzaretto. Successi per Glenn Coldenhoff (Mx1), Nicjolas Lapucci (Mx2) e Hakon Osterhagen (125)







Mx. Gara incerta fino alla bandiera a scacchi, con un bellissimo duello tra il vincitore Thomas Olsen (Rockstar Energy Husqvarna factory racing) e Romain Febvre (Monster Energy Kawasaki racing team), che fino alla fine hanno combattuto per la vittoria. Il francese della Kawasaki ha vinto sia “l’Hole shot–Eicma” e il “Best lap–24Mx”, ma è caduto a metà gara permettendo ai suoi avversari di avvicinarsi e Holsen ha saputo rimontare dopo una non perfetta partenza. Terzo gradino del podio per Glenn Coldenhoff (Monster Energy Yamaha racing team), che ha fatto una bella gara, e quarto Jeremy Van Horebeek (Sdm Corse Beta Mx), che ha portato a termine una buona manche con la moto italiana. Da sottolineare la caduta al via, dove sono rimasti coinvolti Nicholas Lapucci (Fantic factory team Maddii) e Jago Geerts (Monster Energy Yamaha factory Mx2), che hanno dovuto separare le moto prima di ripartire e rimontare diverse posizioni.



Mx1. “Pole position Newfren” per Ivo Monticelli (Monster Energy Kawasaki racing team), che non ha saputo sfruttare la prima posizione al cancello, ma a scattare davanti a tutti è stato Glenn Coldenhoff (Monster Energy Yamaha racing team) che ha vinto “l’Hole shot–Eicma”, ha registrato il miglior giro con il “Best lap–24Mx” e ha allungato su tutti i suoi avversari, andando a vincere. Secondo Thomas Olsen (Rockstar Energy Husqvarna factory racing) e terzo Ben Watson (Monster Energy Yamaha factory MxGp), che ha rimontato dopo una non buona partenza.



Mx2. Nicholas Lapucci (Fantic Factory team Maddii) conquista la “Newfren-Pole position” e il “Best lap–24Mx”, ma è Federico Tuani, suo compagno di team, a scattare velocissimo e vincere “l’Hole shot–Eicma”. Lapucci ha preso il comando fin da subito e allungato sugli avversari fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle del leader, ha concluso Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha), che ha dato vita a una bellissima sfida con Tim Edberg (Ghidinelli racing team) e Alberto Forato (Sm Action Yuasa battery racing team), quest’ultimo risalito dopo una non bellissima partenza. Mattia Guadagnini (Red Bull Ktm factory racing) e il belga Jago Geerts (Monster Energy Yamaha factory Mx2) sono rimasti coinvolti in una caduta al via e Geerts è ripartito ultimo, rimontando tantissime posizioni e arrivando sesto, mentre Guadagnini ha tagliato il traguardo al quinto posto.



125. Categoria veramente tanto combattuta. “Pole position-Newfren” per Hakon Osterhagen (Fantic factory team Maddii), che ha fatto gare perfette, con un secondo e un primo posto, oltre ad aver conquistato anche la “Hole shot-Eicma” in gara 1 e il “Best lap–24Mx”. Nella prima manche, Osterhagen ha lottato tanto con Valerio Lata (Mrt racing team Ktm): il pilota italiano ha vinto gara 1 passando il suo avversario a pochi giri dalla fine, ma in gara 2, mentre era al comando (dopo aver anche conquistato il “Best lap–24Mx”), è caduto lasciando spazio e tabella rossa al suo avversario. Molto dispiaciuto, Lata in pit-lane ha dichiarato: «Ho buttato tutto». Al secondo posto sul podio di giornata Andrea Rossi (Mxone–Ktm), che ha saputo portarsi al secondo posto in gara 2, sapendo trovare le giuste linee su una pista molto impegnativa. Terzo gradino del podio per Nicola Salvini (La Rocca–Husqvarna), grazie soprattutto al risultato in gara 2, dove è partito fortissimo con i primi, anche se il premio “Hole Shot-Eicma” lo ha conquistato Luca Ruffini (Berbenno–Ktm), terzo in gara 1.



Nella foto (OffRoad): Thomas Olsen