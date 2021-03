Red 13:11 Sanità: Nieddu incontra i rappresentati dei pazienti «Dalla Giunta regionale massima attenzione per i più fragili. Riavviamo la Commissione Sla», assicura l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in materia di non autosufficienza e caregiver







Questi i principali argomenti che sono stati al centro dell’incontro tra l’assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale Mario Nieddu e i rappresentanti del Comitato 16 novembre, associazione a tutela delle persone affette da Sla e altre patologie altamente invalidanti. «Un confronto costruttivo su temi di grande importanza per tanti sardi e per le loro famiglie», dichiara Nieddu, che ha ribadito il forte impegno della Giunta regionale nei confronti delle persone fragili e in particolare di quelle non autosufficienti, il cui Fondo regionale che finanzia le misure socio assistenziali in materia, ha ricevuto una dotazione di 694milioni di euro per la programmazione pluriennale 2021-2023.



«Daremo nuovo impulso ai lavori della Commissione Sla, punto di raccordo fra sistema sanitario, pazienti e assessorato, con l’obiettivo di migliorare e implementare cure e assistenza», ha assicurato l’esponente della Giunta Solinas, che ha fatto sapere ai rappresentanti dei malati di aver istituito uno specifico gruppo di controllo per verificare la qualità dei dispositivi assorbenti, panni e traverse, forniti dal sistema sanitario regionale, per rispondere così alle richieste degli utenti. Sulle vaccinazioni anti-Covid, l’assessore ha sottolineato la necessità di rendere prioritaria già nella prima fase la somministrazione del siero alle persone con disabilità gravi e ai caregiver: «Un tema che ho personalmente portato sui tavoli romani al fine di ottenere una revisione del piano di vaccinazione nazionale».



Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu Commenti CAGLIARI - Riattivazione della Commissione regionale Sclerosi laterale amiotrofica, vaccinazione contro il Covid-19 dei “caregiver” e protocolli anti-contagio per garantire la continuità dell’assistenza domiciliare in caso di positività in ambiente domestico. E ancora, verifica della qualità dei dispositivi per l’incontinenza distribuiti dal sistema sanitario regionale, convenzioni con commercialisti o Caf per agevolare i malati e le loro famiglie negli adempimenti amministrativi e fiscali legati al lavoro subordinato degli assistenti, nonché la possibilità di rivedere le qualifiche necessarie a questi ultimi per poter assistere i beneficiari della misura “Ritornare a casa”.Questi i principali argomenti che sono stati al centro dell’incontro tra l’assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale Mario Nieddu e i rappresentanti del Comitato 16 novembre, associazione a tutela delle persone affette da Sla e altre patologie altamente invalidanti. «Un confronto costruttivo su temi di grande importanza per tanti sardi e per le loro famiglie», dichiara Nieddu, che ha ribadito il forte impegno della Giunta regionale nei confronti delle persone fragili e in particolare di quelle non autosufficienti, il cui Fondo regionale che finanzia le misure socio assistenziali in materia, ha ricevuto una dotazione di 694milioni di euro per la programmazione pluriennale 2021-2023.«Daremo nuovo impulso ai lavori della Commissione Sla, punto di raccordo fra sistema sanitario, pazienti e assessorato, con l’obiettivo di migliorare e implementare cure e assistenza», ha assicurato l’esponente della Giunta Solinas, che ha fatto sapere ai rappresentanti dei malati di aver istituito uno specifico gruppo di controllo per verificare la qualità dei dispositivi assorbenti, panni e traverse, forniti dal sistema sanitario regionale, per rispondere così alle richieste degli utenti. Sulle vaccinazioni anti-Covid, l’assessore ha sottolineato la necessità di rendere prioritaria già nella prima fase la somministrazione del siero alle persone con disabilità gravi e ai caregiver: «Un tema che ho personalmente portato sui tavoli romani al fine di ottenere una revisione del piano di vaccinazione nazionale».Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu